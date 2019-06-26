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РИА Новости

Зеленский назначил постпреда президента Украины в Крыму

Вчера, 15:00
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил кандидата юридических наук Антона Кориневича своим постоянным представителем в Крыму, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте указа.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Кориневич - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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