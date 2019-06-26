Медведев поздравил Зюганова с юбилеем

Дмитрий Медведев и Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019

Дмитрий Медведев и Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием перед заседанием Госсовета в Кремле.

"Поздравляю вас, желаю вам здоровья... Рассчитываю, что и дальше мы будем трудиться на благо нашей страны", - сказал Медведев.

Зюганов поблагодарил премьера, отметив, что КПРФ готова к диалогу. "Мы открыты для диалога и наши программы, думаю, будут вас еще больше интересовать", - сказал Зюганов.