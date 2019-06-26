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РИА Новости

Медведев поздравил Зюганова с юбилеем

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
Дмитрий Медведев и Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев и Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием перед заседанием Госсовета в Кремле.
"Поздравляю вас, желаю вам здоровья... Рассчитываю, что и дальше мы будем трудиться на благо нашей страны", - сказал Медведев.
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
Вчера, 14:30
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Зюганов поблагодарил премьера, отметив, что КПРФ готова к диалогу. "Мы открыты для диалога и наши программы, думаю, будут вас еще больше интересовать", - сказал Зюганов.
В самом начале заседания Госсовета Зюганова поздравил президент России Владимир Путин. Он подарил ему раритетное издание с материалами съезда КПСС и картину с изображением Кремля.
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Дмитрий МедведевКПРФГеннадий ЗюгановРоссияОбщество
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