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РИА Новости

За соблюдением правил проезда большегрузов нужен контроль, заявил Путин

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости эффективного контроля за соблюдение правил проезда грузовиков, поскольку тяжеловесные машины наносят серьезный урон дорогам, особенно тем, которые не предназначены для проезда большегрузов.
"Еще одна важная задача - наладить эффективное регулирование проезда тяжеловесных машин. Известно, какой урон они наносят дорогам - особенно дорогам, которые не предусмотрены для этих машин, когда нарушают нормы перевозки грузов. ДТП на разбитых трассах - неизбежны. Необходим контроль за соблюдением правил проезда грузовиков", - сказал Путин на заседании Госсовета.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
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