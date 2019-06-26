За соблюдением правил проезда большегрузов нужен контроль, заявил Путин

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости эффективного контроля за соблюдение правил проезда грузовиков, поскольку тяжеловесные машины наносят серьезный урон дорогам, особенно тем, которые не предназначены для проезда большегрузов.

"Еще одна важная задача - наладить эффективное регулирование проезда тяжеловесных машин. Известно, какой урон они наносят дорогам - особенно дорогам, которые не предусмотрены для этих машин, когда нарушают нормы перевозки грузов. ДТП на разбитых трассах - неизбежны. Необходим контроль за соблюдением правил проезда грузовиков", - сказал Путин на заседании Госсовета.