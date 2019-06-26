В Ивановской области принята программа развития детского здравоохранения

"В рамках программы в 2019 и 2020 году планируется закупить 83 единицы медицинского оборудования для 20 учреждений здравоохранения региона, в том числе для 14 детских поликлиник и двух консультативно-диагностических центров. Новое оборудование закупят также для детских больниц и учреждений родовспоможения", – сказал собеседник агентства.