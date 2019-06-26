В Ивановской области принята программа развития детского здравоохранения

ИВАНОВО, 26 июн – РИА Новости. Власти Ивановской области утвердили программу развития детского здравоохранения до 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Станислав Воскресенский.
"В рамках программы в 2019 и 2020 году планируется закупить 83 единицы медицинского оборудования для 20 учреждений здравоохранения региона, в том числе для 14 детских поликлиник и двух консультативно-диагностических центров. Новое оборудование закупят также для детских больниц и учреждений родовспоможения", – сказал собеседник агентства.
По его словам, второе направление программы – обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах на базе Ивановского НИИ материнства и детства и Ивановской государственной медицинской академии. В 2019 году обучение пройдут 56 врачей, с 2020 по 2024 год – еще 349 специалистов.
В пресс-службе добавили, что на реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрен почти 151 миллион рублей, из них 99,1 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 51,8 миллиона рублей - деньги областной казны.