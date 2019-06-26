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РИА Новости

В "Рособоронэкспорте" рассказали о запросах на покупку ракет "Калибр"

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Денис АбрамовМалый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр"
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
© РИА Новости / Денис Абрамов
КУБИНКА, 26 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Калибры" ... запросы есть, но мы придерживаемся наших международных договоров о нераспространении", - сказал он на форуме "Армия-2019".
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
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