В "Рособоронэкспорте" рассказали о запросах на покупку ракет "Калибр"

КУБИНКА, 26 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Калибры" ... запросы есть, но мы придерживаемся наших международных договоров о нераспространении", - сказал он на форуме "Армия-2019".
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.