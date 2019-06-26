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РИА Новости

Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием и подарил ему раритетное издание с материалами съезда КПСС и картину.
Открывая заседание Госсовета в Кремле, Путин отметил, что сегодня у политика юбилей, и предложил его поздравить.
"Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-ий съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок", - сказал Путин.
Глава государства подошёл к партийному лидеру и вручил ему книгу "Материалы XXIII съезда КПСС", а также картину с изображением площади перед Дворцом съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец) внутри Кремля.
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Вчера, 12:35
Володин подарил Зюганову на юбилей труды Ленина
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КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
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