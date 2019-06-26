Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием и подарил ему раритетное издание с материалами съезда КПСС и картину.

Открывая заседание Госсовета в Кремле, Путин отметил, что сегодня у политика юбилей, и предложил его поздравить.

Путин поздравил Зюганова с юбилеем перед заседанием Госсовета, подарил картину с изображением Кремля и книгу с материалами XXIII съезда КПСС pic.twitter.com/xKu98aTEl1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июня 2019 г.

"Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-ий съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок", - сказал Путин.