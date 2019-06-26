Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием и подарил ему раритетное издание с материалами съезда КПСС и картину.
Открывая заседание Госсовета в Кремле, Путин отметил, что сегодня у политика юбилей, и предложил его поздравить.
Путин поздравил Зюганова с юбилеем перед заседанием Госсовета, подарил картину с изображением Кремля и книгу с материалами XXIII съезда КПСС pic.twitter.com/xKu98aTEl1— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 июня 2019 г.
"Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-ий съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок", - сказал Путин.
Глава государства подошёл к партийному лидеру и вручил ему книгу "Материалы XXIII съезда КПСС", а также картину с изображением площади перед Дворцом съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец) внутри Кремля.
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