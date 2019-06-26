Булаев: обращения в ЦИК по выборам в Мосгордуму не носят массовый характер

"Я пока по Москве большого количества жалоб не видел. Я вижу информацию, кто как собирает подписи, какие у них задачи, как они могут быть выполнены. Есть некие провокативные вещи, когда ходят собирают подписи непонятно за кого или собирают подписи на листах, которые для этого не предназначены. Обращения есть, но они не носят массовый характер", - сказал Булаев журналистам.