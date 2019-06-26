Булаев: обращения в ЦИК по выборам в Мосгордуму не носят массовый характер

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский Центризбирком пока не получал большого числа обращений по поводу избирательной кампании в Мосгордуму, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Я пока по Москве большого количества жалоб не видел. Я вижу информацию, кто как собирает подписи, какие у них задачи, как они могут быть выполнены. Есть некие провокативные вещи, когда ходят собирают подписи непонятно за кого или собирают подписи на листах, которые для этого не предназначены. Обращения есть, но они не носят массовый характер", - сказал Булаев журналистам.
В ЦИК также сообщили, что пока обращения по выборам в Мосгордуму в основном поступают от граждан, а не от политических партий.
Выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.