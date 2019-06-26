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РИА Новости

СР предложила расширить контроль за необоснованными расходами чиновников

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли Госдуму пакет законопроектов, расширяющих контроль за необоснованными расходами чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей, а также уточняющих механизм конфискации незаконно нажитого имущества.
"Предлагаемые нами меры соответствуют передовому зарубежному опыту борьбы с коррупцией, а также восполняют многочисленные правовые пробелы, на которые указывал Конституционный суд РФ. Основная инициатива нашего пакета направлена на совершенствование действующего с 2013 года федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - приводятся слова Миронова на его сайте.
Как пояснил лидер фракции, поправками предлагается продлить антикоррупционный контроль: в течение еще трех лет после ухода с должности экс-чиновник обязан предоставлять сведения о расходах – своих, супругов и несовершеннолетних детей, а также обо всех сделках с недвижимостью, ценными бумагами, сумма которых превышает доход указанных лиц за отчетный период.
Предложенные депутатами поправки также уточняют порядок конфискации незаконно нажитого имущества и сделок с ним. В частности, запрещаются сделки с имуществом в ходе антикоррупционных проверок. "На период контрольных мероприятий регистрация сделок и операции по счетам должностного лица приостанавливаются. Если выясняется, что имущество продано до начала проверок, с бывшего владельца может быть взыскана рыночная стоимость этого имущества", - отмечает Миронов.
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При этом ограничивается объем конфискации в случаях "незначительного расхождения расходов и доходов" контролируемого лица. Если разница составляет менее 20%, конфискуется не все имущество, а лишь та его часть, законность приобретения которой не была доказана. Эта норма соответствует указаниям Конституционного суда, подчеркивают авторы законопроекта.
Основной законопроект справороссов дополняется сопутствующими поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В том числе устанавливается административная ответственность за непредставление госслужащими информации о собственных расходах, расходах супругов и несовершеннолетних детей. В этом случае предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Кроме того, сообщение заведомо ложных сведений, предоставление заведомо недостоверных документов и материалов грозят более серьезными административными санкциями, вплоть до дисквалификации на срок от года до двух лет.
"Подчеркну, что в соответствии с положениями нашего законодательного пакета, его нормы распространяются на самый широкий круг должностных лиц. Включая членов правительства, депутатов Госдумы и сенаторов, сотрудников Центробанка, муниципальных служащих и глав местных администраций, судей и сотрудников органов внутренних дел", - сказал Миронов.
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