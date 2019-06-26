Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T14:28Z
https://ria.ru/20190626/1555933509.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155483/80/1554838048_0:53:3070:1779_1036x0_80_0_0_0b65a5650f7b5e20b29cd873412e571d.jpg
РИА Новости

Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Вчера, 14:28
437
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду арестовал более 1,6 тысячи акций, принадлежащих экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", - огласил судья Дмитрий Яни.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
10 июня, 19:06
Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,3 миллиона рублей на счетах Абызова
Следователь ходатайствовал об аресте принадлежащих Абызову 1667 акций АО "Промышленные технологии", номинальная стоимость одной - 100 рублей. Сторона защиты на это заметила, что аресту подлежит только имущество, полученное преступным путем.
"Договор о покупке акций был подписан в 2010 году, а следствие инкриминирует преступления по событиям, начавшимся с 2011 года, соответственно, они не подлежат аресту", - сказал Сергей Дрозда.
Другой адвокат Алексей Кирсанов указал на иное обстоятельство. "Данное ходатайство не может быть рассмотрено, так как (подписавший его - ред.) Сергей Степанов не подполковник, а генерал-майор", - заявил он.
Прокурор возразил, что у него нет оснований не доверять данному документу. "Ходатайство подписано руководителем группы Степановым, возможно, это техническая ошибка, не вижу необходимости откладывать заседание", - сказал он. Следователь поддержал его позицию.
Накануне Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызова до 25 июля.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
5 июня, 11:58
Суд признал законным арест 30 миллионов рублей на счету сына Абызова
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного районного суда об аресте принадлежащих Абызову около 4,3 миллиона рублей, но оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте 30 миллионов рублей на счету его сына Даниила в АО КБ "Интерпромбанк", ограничив срок ареста до 25 августа.
Владимир Жириновский
27 марта, 14:34
Жириновский дал советы по борьбе с коррупцией
1410011
Обсудить 0
Дело экс-министра АбызоваМихаил АбызовРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Громкое дело об изнасиловании мигрантами якутянки передали в суд
РИА
Новости
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
Кисляк оценил проект резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации
Здание Совета Европы в Страсбурге
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Россиянина, обвиняемого в изнасиловании, экстрадировали из Польши
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп прилетит на G20 в один аэропорт Осаки, остальные лидеры - в другой
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской
Специалисты МЧС показали в Сербии работу комплекса "Струна"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова поддержала идею снизить возраст совершеннолетия
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
СР предложила расширить контроль за необоснованными расходами чиновников
Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище
Камера слежения
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Владимир Путин
Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин
Кадры нейтрализации террориста в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийству Захарченко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
10:47В Москве назвали марки машин, водители которых чаще всего скрывают номера
10:45В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
10:44В конгрессе США одобрили введение санкции против "Северного потока — 2"
10:44Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
10:40Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
10:34В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов"
10:31Пранкер Владимир Кузнецов баллотируется в депутаты Мосгордумы
Лента новостейМолния