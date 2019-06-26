Суд арестовал ценные бумаги Абызова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду арестовал более 1,6 тысячи акций, принадлежащих экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", - огласил судья Дмитрий Яни.

Следователь ходатайствовал об аресте принадлежащих Абызову 1667 акций АО "Промышленные технологии", номинальная стоимость одной - 100 рублей. Сторона защиты на это заметила, что аресту подлежит только имущество, полученное преступным путем.

"Договор о покупке акций был подписан в 2010 году, а следствие инкриминирует преступления по событиям, начавшимся с 2011 года, соответственно, они не подлежат аресту", - сказал Сергей Дрозда.

Другой адвокат Алексей Кирсанов указал на иное обстоятельство. "Данное ходатайство не может быть рассмотрено, так как (подписавший его - ред.) Сергей Степанов не подполковник, а генерал-майор", - заявил он.

Прокурор возразил, что у него нет оснований не доверять данному документу. "Ходатайство подписано руководителем группы Степановым, возможно, это техническая ошибка, не вижу необходимости откладывать заседание", - сказал он. Следователь поддержал его позицию.

Накануне Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызова до 25 июля.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".