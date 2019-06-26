Медведев и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в ЕАЭС

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону обсудил с коллегой из Казахстана Аскаром Маминым двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе казахстанской стороны, Дмитрий Медведев и Аскар Мамин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.