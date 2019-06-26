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РИА Новости

Медведев и премьер Казахстана обсудили взаимодействие в ЕАЭС

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону обсудил с коллегой из Казахстана Аскаром Маминым двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе казахстанской стороны, Дмитрий Медведев и Аскар Мамин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
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Аскар МаминЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевРоссияКазахстанВ мире
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