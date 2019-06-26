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РИА Новости

Рост населения превратит Африку в безжизненную пустыню к концу века

Вчера, 14:28
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© AP Photo / Elias MeseretЗасуха в Эфиопии
Засуха в Эфиопии
© AP Photo / Elias Meseret
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Продолжающийся рост населения Африки приведет к резкой деградации экосистем в большинстве ее стран из-за резкого роста плотности населения и хищнической эксплуатации природных ресурсов. Об этом пишут ученые в журнале Scientific Reports.
"Наши выводы идут вразрез с программой устойчивого развития ООН. Она просто не включает в себя меры, помогающие ограничить численность и плотность населения. Странам Африки необходимо ввести конкретные меры по ограничению роста населения для того, чтобы действительно реализовать ее", — заявил Кори Брэдшоу (Corey Bradshaw) из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).
По текущим прогнозам ООН, население планеты уже к середине столетия приблизится к отметке в 9,9 миллиарда, и в 2053 году оно перешагнет через 10 миллиардный рубеж. Большая часть этого роста придется на Африку – число ее жителей вырастет до 2,5 миллиарда. При этом, американцев станет больше всего на 223 миллионов, азиатов – на 900 миллионов, а европейцев станет меньше на примерно 12 миллионов.
Как считают эксперты неправительственной организации PRB, главной социодемографической проблемой планеты станет то, что этот прирост населения придется на самые слаборазвитые государства Земли, уже испытывающие проблемы с экологией, инфраструктурой и обеспечением своих граждан самыми простыми бытовыми нуждами.
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ООН: число жителей Земли превысит 11 миллиардов к 2100 годуЧисло жителей планеты вырастет почти до 10 миллиардов к 2050 году и достигнет отметки в 11,2 миллиарда к рубежу столетий в основном за счет взрывообразного роста в численности жителей Африки, заявили эксперты ООН на Объединенной встрече статистиков в американском Сиэтле.
Брэдшоу и его коллега Энрико ди Минин (Enrico di Minin) из университета Хельсинки (Финляндия) решили выяснить, как дальнейший рост численности населения Африки, а также развитие ее экономики, будут влиять на состояние природы континента.
Для этого ученые собрали уже имеющиеся статистические данные по тому, как менялась плотность населения и прочие демографические показатели на континенте, и сопоставили их с тем, как ухудшалась экологическая обстановка в разных уголках Африки. Эту информацию ученые объединили с прогнозами ООН на следующие сто лет и выделили те факторы, которые сильнее всего будут влиять на состояние экосистем и темпы вымирания животных.
"Наши расчеты показывают, что сильнее всего экологическая обстановка зависела от одного параметра, плотности населения. Это означает, что самые населенные страны Африки уже пострадали и в будущем еще сильнее пострадают от деградации окружающей среды. Есть и приятные исключения – Ботсвана, ЦАР, Намибия и Конго выступили в этом отношении лучше, чем их соседи", — продолжает демограф.
По его словам, сильнее всего от перенаселения и его экологических последствий пострадают не страны экваториальной Африки, где численность населения будут расти быстрее всего, а ЮАР, Свазиленд и ряд государств на севере континента – Марокко, Алжир и Гана.
Что интересно, уровень ВВП почти не влиял на то, как сильно менялась экологическая обстановка, как и общая структура экономики. С другой стороны, уменьшение имущественного расслоения и рост благосостояния населения не замедляли, а ускоряли разрушение экосистем и вымирание животных.
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Более 17 миллионов женщин в Африке находятся в "водяном рабстве"Миллионы женщин и девочек в Африке вынуждены таскать воду для своих домашних хозяйств и семей, преодолевая десятки километров и тратя на эту повинность по несколько часов в день.
С одной стороны, это противоречит некоторым устоявшимся представлениям о том, как экономика, эффективность производства и экология зависят друг от друга, а с другой, как отмечает ди Минин, полностью соответствует тому, как поменялось состояние природы в развивающихся странах Азии, недавно переживших схожие демографические процессы.
Все это, как считают оба демографа, говорит о том, что экосистемы Африки будут обречены на деградацию и почти полное разрушение, если ООН продолжит игнорировать эти тренды и не будет пытаться ограничивать прирост численности населения в этих странах.
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Открытия - РИА НаукаАфрикаООНЭкологияРИА НаукаЭкономика
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