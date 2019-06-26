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РИА Новости

В "Рособоронэкспорте" рассказали, когда поставят Турции первые С-400

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Первые комплексы ПВО С-400 поставят Турции в июле этого года, заявил журналистам в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Сейчас мы дорабатываем логистическую составляющую. Хочу сказать, что он [контракт на поставку С-400 Турции] будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления комплексов… Мы в июле осуществляем в рамках наших планах первую поставку", - сказал он в ходе форума "Армия-2019".
Форум проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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