В "Рособоронэкспорте" рассказали, когда поставят Турции первые С-400

"Сейчас мы дорабатываем логистическую составляющую. Хочу сказать, что он [контракт на поставку С-400 Турции] будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления комплексов… Мы в июле осуществляем в рамках наших планах первую поставку", - сказал он в ходе форума "Армия-2019".