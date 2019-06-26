Россиянина, обвиняемого в изнасиловании, экстрадировали из Польши

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россиянина, обвиняемого в изнасиловании в 2012 году в Санкт-Петербурге, экстрадировали из Польши, сообщается на сайте генеральной прокуратуры России.

"По требованию Генпрокуратуры РФ состоялась экстрадиция из Республики Польша россиянина Игоря Сиротина 1990 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений... (по статьям - ред.) "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге пьяный мужчина изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера с потерпевшей, а затем скрылся. Отмечается, что в отношении Сиротина вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он был объявлен розыск, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"НЦБ Интерпола Польши 7 июля 2018 года сообщило о задержании Сиротина на территории данного государства. В связи с этим 26 июня 2018 года ГП РФ направила в министерство юстиции Республики Польша запрос о выдаче задержанного для привлечения к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.