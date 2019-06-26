Слуцкий, выдвинутый на пост вице-президента ПАСЕ, надеется на победу

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Российский депутат Леонид Слуцкий, который выдвинут на пост вице-президента ПАСЕ, надеется, что наберет во втором туре голосования необходимое для победы простое большинство.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, открывая заседание в среду, подтвердила, что Слуцкий не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы стать вице-президентом Ассамблеи. Нужно было набрать 159, а российский представитель набрал 101.

Комментируя в кулуарах ПАСЕ результаты первого тура, Слуцкий заметил, что "с таким результатом даже проигрывать было бы не страшно". "Это высокий и серьезный результат", - подчеркнул он.

"Что касается сегодняшнего тура голосования, то в нем, по регламенту ПАСЕ, нужно набрать простое большинство от числа принявших участие в голосовании", - добавил он.