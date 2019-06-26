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РИА Новости

Слуцкий, выдвинутый на пост вице-президента ПАСЕ, надеется на победу

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Российский депутат Леонид Слуцкий, который выдвинут на пост вице-президента ПАСЕ, надеется, что наберет во втором туре голосования необходимое для победы простое большинство.
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, открывая заседание в среду, подтвердила, что Слуцкий не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы стать вице-президентом Ассамблеи. Нужно было набрать 159, а российский представитель набрал 101.
Комментируя в кулуарах ПАСЕ результаты первого тура, Слуцкий заметил, что "с таким результатом даже проигрывать было бы не страшно". "Это высокий и серьезный результат", - подчеркнул он.
"Что касается сегодняшнего тура голосования, то в нем, по регламенту ПАСЕ, нужно набрать простое большинство от числа принявших участие в голосовании", - добавил он.
"Надеюсь, что я это простое большинство наберу", - заключил депутат.
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