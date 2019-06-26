Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ

"Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные... обстреливают мирное население в Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире программы "Право на власть" в эфире "1+1", - сообщает издание.

По информации источника, Мендель уже пытались допросить. На прошлой неделе к ней для беседы в здание администрации президента приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук. "Как сказал источник, Мендель отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. На это следователь ответил, что официально вызывает ее для окончания следственного действия", - отмечет издание.

Сама Мендель в комментарии theБабелю не подтвердила, что ее вызвали на допрос. "Не знаю о повестке", - сказала она. При этом она никак не отреагировала на вопрос о том, приходил ли к ней следователь генпрокуратуры.