На Украине 16-летняя девушка пошла под суд за пикет против Зеленского

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Ровенский городской суд признал виновной в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая вместе с 20-летним знакомым держала плакаты, на одном из которых была надпись "импичмент президенту".

Ранее в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили административные протоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Украины Владимира Зеленского. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней. Дело получило резонанс, последовала реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях в Украине не требуется. Конституция и законы Украины также не предусматривают таких понятий, как "санкционированный митинг" или "несанкционированный митинг".