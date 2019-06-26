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РИА Новости

На Украине 16-летняя девушка пошла под суд за пикет против Зеленского

Вчера, 13:53
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Ровенский городской суд признал виновной в административном правонарушении 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая 25 мая вместе с 20-летним знакомым держала плакаты, на одном из которых была надпись "импичмент президенту".
Ранее в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили административные протоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Украины Владимира Зеленского. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней. Дело получило резонанс, последовала реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях в Украине не требуется. Конституция и законы Украины также не предусматривают таких понятий, как "санкционированный митинг" или "несанкционированный митинг".
По словам матери Дарьи Натальи, суд вынес соответствующее решение еще 13 июня. "Была в суде, забрала решение судьи Дионисьева. У нас предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание - ред.) - его перенесли", - рассказала телеканалу "UA: Ровно" мама девушки.
Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.
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