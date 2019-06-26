В Совфеде одобрили законы, касающиеся привлечения судей к ответственности

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду законы, касающиеся процедуры возбуждения уголовных дел в отношении судей.

Законопроекты были подготовлены Верховным Судом РФ. Законами вносятся изменения в статью 448 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где уточняется порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи районного суда, мирового судьи. Теперь согласие на возбуждение председателем СК РФ уголовного дела в отношении судьи районного суда или мирового судьи либо на привлечение их в качестве обвиняемых, если дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния с признаками преступления, будет даваться Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Сейчас этим занимается квалификационная коллегия судей субъекта федерации.

Также вносятся изменения в закон "О статусе судей в РФ" и в закон "Об органах судейского сообщества в РФ" в части совершенствования процедуры рассмотрения вопросов, связанных с неприкосновенностью судьи, и дисциплинарного производства. Предлагается передать в компетенцию Высшей квалификационной коллегии судей РФ рассмотрение вопросов о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи районного суда, мирового судьи либо на привлечение их в качестве обвиняемых по другому уголовному делу.