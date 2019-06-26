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РИА Новости

В Совфеде одобрили законы, касающиеся привлечения судей к ответственности

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду законы, касающиеся процедуры возбуждения уголовных дел в отношении судей.
Законопроекты были подготовлены Верховным Судом РФ. Законами вносятся изменения в статью 448 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где уточняется порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи районного суда, мирового судьи. Теперь согласие на возбуждение председателем СК РФ уголовного дела в отношении судьи районного суда или мирового судьи либо на привлечение их в качестве обвиняемых, если дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния с признаками преступления, будет даваться Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Сейчас этим занимается квалификационная коллегия судей субъекта федерации.
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Также вносятся изменения в закон "О статусе судей в РФ" и в закон "Об органах судейского сообщества в РФ" в части совершенствования процедуры рассмотрения вопросов, связанных с неприкосновенностью судьи, и дисциплинарного производства. Предлагается передать в компетенцию Высшей квалификационной коллегии судей РФ рассмотрение вопросов о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи районного суда, мирового судьи либо на привлечение их в качестве обвиняемых по другому уголовному делу.
Также Высшая квалификационная коллегия судей РФ наделяется полномочием изменять вид дисциплинарного взыскания, наложенного на судью квалификационной коллегией судей субъекта РФ, если по результатам рассмотрения жалобы на решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности она придет к выводу о несоразмерности наложенного взыскания тяжести совершенного дисциплинарного проступка.
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