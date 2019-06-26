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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Совет Федерации одобрил закон о статусе паломника

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на заседании Совета Федерации
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
Согласно документу, паломники могут совершать и организовывать собственные паломнические поездки через религиозные организации или созданные ими организации, осуществляющие паломническую деятельность.
Предусматривается, что религиозные организации имеют исключительное право осуществлять паломническую деятельность непосредственно или путем создания организаций, основной целью деятельности которых является паломничество. Паломническая деятельность может осуществляться религиозными организациями на возмездной и безвозмездной основе, как с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности деятельности, так и без.
Таким образом, закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" не распространяется на паломническую деятельность, осуществляемую религиозными организациями, и на совершение и организацию паломниками собственных паломнических поездок.
Принятие закона будет способствовать установлению специального правового статуса паломника и паломнической деятельности, отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.
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