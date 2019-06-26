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РИА Новости

В СПбГУ опровергли сообщения о сокращении штата преподавателей

Вчера, 13:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Абдулла Даудов опроверг заявления студентов исторического факультета, которые выступили против приказа, который, по их мнению, сокращает штат преподавателей.
Ранее в СМИ появилась информация, что студенты исторического факультета СПбГУ выступили против приказа №3773/1, который, по их мнению, сокращает штат преподавателей и упраздняет элективные курсы (обязательные для посещения курсы по выбору учащихся) при условии набора на них менее 10 студентов.
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"Информация о том, что приказ №3773/1 "Об установлении требований к минимальной и максимальной численности для изучения дисциплин" приведет к сокращению каких-либо кафедр в Институте истории СПбГУ, не соответствует действительности. Информация о закрытии элективов также не соответствует действительности", - заявил РИА Новости Даудов.
Он пояснил, что в Институте истории СПбГУ регулярно проводятся конкурсы на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, в результате которых происходит постоянное частичное обновление коллектива. Последний конкурс был объявлен 22 марта 2019 года, а его итоги были подведены 30 мая 2019 года. "Так, пять человек не были допущены к участию в конкурсе из-за несоответствия минимальным квалификационным требованиям, семь человек участвовали в конкурсе, но проиграли своим конкурентам, а два человека отказались участвовать в конкурсе по личным причинам", - сказал Даудов.
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Он отметил, что требования по конкурсам были известны коллективу заранее и опубликованы на сайте СПбГУ еще 17 сентября 2018 года.
"Среди участников конкурса была реальная конкуренция, что позволило комиссии отобрать лучших. Так, например, благодаря этому четверо доцентов Института истории СПбГУ смогли заслуженно стать профессорами", - сказал директор института.
Даудов добавил, что приказ №3773/1 "Об установлении требований к минимальной и максимальной численности для изучения дисциплин" на данный момент не действует. Уже два месяца ведётся работа по его совершенствованию, в том числе к ней привлечены представители студенческого сообщества, отметил он.
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