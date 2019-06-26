Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T13:49Z
https://ria.ru/20190626/1555930573.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152265/05/1522650588_0:149:3068:1875_1036x0_80_0_0_8a172bf8da2d8f00a5c185a8b6b22cff.jpg
РИА Новости

РЖД получили первую "Ласточку" с системой для беспилотных поездов

Вчера, 13:49
1629
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Ласточка" на участке Московского центрального кольца между станциями "Лужники" и "Площадь Гагарина"
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца между станциями Лужники и Площадь Гагарина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" (российское совместное предприятие группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens) передал РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава, следует из сообщения производителя.
Сейчас в РФ все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом. В сентябре 2018 года в РЖД РИА Новости сообщали, что компания в 2019 году протестирует беспилотные "Ласточки" на МЦК. Замгендиректора РЖД Сергей Кобзев в октябре того же года говорил, что компания в ноябре 2019 года продемонстрирует на МЦК такие поезда.
"Завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения". Система "машинного зрения" - один из шагов на пути к внедрению беспилотных технологий вождения скоростных электропоездов. Первая такая система, разработанная по заказу РЖД специалистами АО "НИИАС", начнет тестироваться на скоростном электропоезде "Ласточка" №113", - говорится в сообщении "Синары" в среду.
Электропоезд оснащен набором датчиков, таких как видеокамера, тепловизор и лидары, каждый из которых выполняет свою функцию по распознаванию объектов на пути следования. Например, тепловизор срабатывает при плохих погодных условиях, видеокамера ориентирована на дальние расстояния (порядка 1,5 километров), а лидары – на ближние дистанции (до 200 метров).
Пассажиры в плацкартном вагоне поезда
24 июня, 09:02
ФАС предложила реформу тарифов в плацкарте, сообщил "Ъ"
"Специалисты завода "Уральские локомотивы" совместно с разработчиками системы "машинного зрения" на протяжении нескольких месяцев будут отслеживать работу "Ласточки" №113 и вносить соответствующие коррективы в алгоритм автоведения поезда", - поясняется в сообщении "Синары".
Системы "машинного зрения" и точного позиционирования на основе технологии автоведения являются подготовительными этапами внедрения беспилотных технологий. Мониторинг и анализ работы новых систем позволит на основе полученных данных проработать возможности для внедрения технологий вождения подвижного состава без машинистов. "Уральские локомотивы" ранее выиграли тендер на исполнение контракта с РЖД по дооборудованию "Ласточек" дополнительными ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.
603016
Обсудить 4
Ласточка (поезд)РЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
РИА
Новости
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Лента
новостей
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Подъезд по дороге к Псебаю
Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
Док под авианосец "Адмирал Кузнецов" модернизируют за год
Мэйси Уильямс в сериале Игра престолов
Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор прокомментировал назначение врио главы Ингушетии
В ЦВО начальник в воинской части украл восемь тысяч рационов питания
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
Лента новостейМолния