РЖД получили первую "Ласточку" с системой для беспилотных поездов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" (российское совместное предприятие группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens) передал РЖД первый скоростной электропоезд "Ласточка" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава, следует из сообщения производителя.

Сейчас в РФ все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом. В сентябре 2018 года в РЖД РИА Новости сообщали, что компания в 2019 году протестирует беспилотные "Ласточки" на МЦК. Замгендиректора РЖД Сергей Кобзев в октябре того же года говорил, что компания в ноябре 2019 года продемонстрирует на МЦК такие поезда.

"Завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения". Система "машинного зрения" - один из шагов на пути к внедрению беспилотных технологий вождения скоростных электропоездов. Первая такая система, разработанная по заказу РЖД специалистами АО "НИИАС", начнет тестироваться на скоростном электропоезде "Ласточка" №113", - говорится в сообщении "Синары" в среду.

Электропоезд оснащен набором датчиков, таких как видеокамера, тепловизор и лидары, каждый из которых выполняет свою функцию по распознаванию объектов на пути следования. Например, тепловизор срабатывает при плохих погодных условиях, видеокамера ориентирована на дальние расстояния (порядка 1,5 километров), а лидары – на ближние дистанции (до 200 метров).

"Специалисты завода "Уральские локомотивы" совместно с разработчиками системы "машинного зрения" на протяжении нескольких месяцев будут отслеживать работу "Ласточки" №113 и вносить соответствующие коррективы в алгоритм автоведения поезда", - поясняется в сообщении "Синары".