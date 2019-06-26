Россия будет убеждать и США, и Иран начать диалог, заявил Лавров

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва будет убеждать и США, и Иран начать диалог для урегулирования кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.

"Мы будем убеждать и наших иранских коллег, и американских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты, начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно же, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа", – сказал Лавров.