Восемь однофамильцев Зеленского зарегистрировали на выборах в Раду

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Восемь кандидатов с фамилией "Зеленский" зарегистрированы на внеочередных выборах в Верховную раду, и "это не клоны, это реальные люди", сообщила на брифинге у среду глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

"Зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчество, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - сообщила Слипачук.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.