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РИА Новости

Восемь однофамильцев Зеленского зарегистрировали на выборах в Раду

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акция сторонников партии "Движение новых сил" у здания ЦИК Украины в Киеве. 24 июня 2019
Участники акция сторонников партии Движение новых сил у здания ЦИК Украины в Киеве. 24 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Восемь кандидатов с фамилией "Зеленский" зарегистрированы на внеочередных выборах в Верховную раду, и "это не клоны, это реальные люди", сообщила на брифинге у среду глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.
"Зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчество, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - сообщила Слипачук.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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