В ДНР сообщили об обстреле ВСУ бригады ремонтников в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли бригаду ремонтников, проводивших восстановление электроснабжения в населенном пункте Красный Партизан в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, 26 июня, вооруженные формирования Украины предприняли попытку срыва проведения работ по восстановлению и обслуживанию подстанции в Красном Партизане (населенный пункт под контролем ДНР в пригороде Донецка - ред.). Вооруженные формирования Украины целенаправленно вели обстрел по выполняющим ремонт рабочим… В связи с чем ремонтно-восстановительные работы прекращены", - заявил представитель ведомства.