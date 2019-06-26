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РИА Новости

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ бригады ремонтников в Донбассе

Вчера, 13:14
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли бригаду ремонтников, проводивших восстановление электроснабжения в населенном пункте Красный Партизан в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня, 26 июня, вооруженные формирования Украины предприняли попытку срыва проведения работ по восстановлению и обслуживанию подстанции в Красном Партизане (населенный пункт под контролем ДНР в пригороде Донецка  - ред.). Вооруженные формирования Украины целенаправленно вели обстрел по выполняющим ремонт рабочим… В связи с чем ремонтно-восстановительные работы прекращены", - заявил представитель ведомства.
Военнослужащий ДНР в Донецкой области
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Также в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в настоящее время обстрел в данном районе продолжается из зенитных установок с применением зажигательных боеприпасов. Кроме того, зафиксировано возгорание сельскохозяйственных угодий, бригада рабочих и техники эвакуирована. Информации о пострадавших не поступало.
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