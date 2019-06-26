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РИА Новости

Партия Порошенко заявила об обысках у кандидата в депутаты Бирюкова

Вчера, 12:59
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила об обысках у кандидата в депутаты Юрия Бирюкова.
"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня в соответствии с откровенно немотивированным решением суда, партия считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - говорится в сообщении на сайте партии в среду.
В пресс-службе добавили, что "Европейская солидарность" расценивает обыски у Бирюкова "как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал вооруженным силам Украины".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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