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РИА Новости

Москалькова заявила о противоречиях в законах о правах сотрудников ОВД

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Законодательство о правах сотрудников органов внутренних дел имеет много пробелов и противоречий, часть норм морально устарела, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород выступила на Всероссийской научно-практической конференции по защите прав сотрудников органов внутренних дел.
"Второй фактор актуальности темы конференции - несовершенства, которые имеются в действующем законодательстве о правах сотрудников ОВД, гарантиях их деятельности. К сожалению, в нем достаточно пробелов и противоречий. Отмечается и моральная устарелость части норм", - говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте омбудсмена.
Москалькова также привела пример пробелов в законодательстве о социальных гарантиях. Например, сотрудники, проживавшие в служебных помещениях и уволенные со службы с оставлением в очереди на получение жилья, теряют право на проживание в служебных квартирах. Выплаты за наемное жилье им не предусмотрены.
Она предлагает рассмотреть выплату компенсации за наемное жилье, а также внести изменения в законодательство, касающиеся сохранения за уволенными сотрудниками, стоящими в очереди, права на проживание в служебных квартирах до получения своего жилья или субсидии на его приобретение.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Омбудсмен также отметила, что до сих пор не решен вопрос о документе, подтверждающем правовой статус сотрудника как госслужащего, приостановившего службу. "Соответственно не урегулирован и вопрос о ношении ими форменной одежды. С чем я сама столкнулась, будучи депутатом Государственной Думы", - добавила она.
Кроме того, Москалькова отметила большое количество жалоб на незаконное увольнение со службы, а также на случаи плохого отношения к уволенным сотрудникам.
"Моя позиция - нормы закона о службе в органах внутренних дел и подзаконных актов, допускающие увольнение сотрудника во время болезни, без уведомления сотрудника о расторжении срочного служебного контракта являются необоснованными и, как минимум, несправедливыми. Они нарушают в том числе основополагающие нормы трудового права", - подчеркнула она.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
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