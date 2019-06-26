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РИА Новости

Фонд Дятлова попросит СК возобновить расследование гибели тургруппы

Вчера, 12:50
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Фонд памяти группы Дятлова в пятницу направит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой о возобновлении следственных действий по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил в среду журналистам руководитель фонда Юрий Кунцевич.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.
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"Обращаемся к вам с просьбой провести расследование уголовного дела, которое было без номера, о гибели туристов-лыжников зимой 1959 года в районе горы Отортен на севере Урала. Пока еще живы свидетели, участники поиска тех лет, пока еще хранятся вещественные доказательства", – привел Кунцевич текст обращения.
Заявление, по его словам, подписали члены группы памяти Дятлова, Русское географическое общество, родственники погибших туристов и исследователи.
Как отметил юрист Евгений Черноусов, который представляет родственников туристов, 28 июня он планирует отнести обращение в приемную СК РФ.
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Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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