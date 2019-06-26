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РИА Новости

Невеста Хашукджи надеется на международное расследование убийства жениха

Вчера, 12:50
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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Расследование убийства в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи должно быть международным, его дело не должно быть забыто, считает невеста журналиста Хатидже Дженгиз.
"Я верю в начало международного уголовного расследования. Я не думаю, что это дело останется просто призывом к началу такого расследования. Джамаль быть человеком. который защищал демократию и свободу выражения мнения. Он жил согласно европейским принципам. Я не думаю, что дело Джамаля останется на полках ООН. Я верю, что весь мир предпримет действия. Я лично буду следить за развитием это дела", - сказала она на пресс-конференции в среду в Женеве.
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Дженгиз также считает, что проведение специальных слушаний в конгрессе США, а также призыв со стороны Вашингтона к проведению международного расследования, сыграло бы эффективную роль в поиске справедливости.
Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада о расследовании дела Хашукджи на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ будет представлен в среду спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.
Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Саудовская АравияТурцияООНСШАВ мире
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