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РИА Новости

В Молдавии будут бороться с контрабандой алкоголя, янтаря и сигарет

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДорожные указатели на молдавско-румынской границе
Дорожные указатели на молдавско-румынской границе
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Дорожные указатели на молдавско-румынской границе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в власти республики начнут серьезную борьбу с контрабандой сигарет, алкоголя, янтаря и анаболиков, а контрабандистам "сломают руки — фигурально выражаясь".
"Мы обсудили вопрос контрабанды, есть подозрения о контрабанде четырех товаров — анаболики, сигареты, янтарь, алкоголь. Мы просим Национальный антикоррупционный центр, Службу информации и безопасности, а также сотрудников Генеральной прокуратуры создать совместные комиссии, чтобы расследовать эти ситуации", - заявил Додон журналистам после заседания Высшего совета безопасности.
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По его словам, все схемы контрабанды будут разрушены; он уверен, что правоохранительные органы больше не смогут молчать о подобных правонарушениях.
"Наша цель состоит в том, чтобы все деньги попадали в бюджет. Если мы узнаем, что кто-то занимается контрабандой, то сломаем руки — фигурально выражаясь", - подчеркнул президент.
Додон отметил, что, по имеющейся у него информации, еженедельно из аэропорта Кишинева контрабандой вывозили две тонны янтаря. Он рассчитывает получить первую информацию о контрабандных схемах на следующем заседании Высшего совета безопасности — через 10 дней.
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