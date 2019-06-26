В Молдавии будут бороться с контрабандой алкоголя, янтаря и сигарет

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в власти республики начнут серьезную борьбу с контрабандой сигарет, алкоголя, янтаря и анаболиков, а контрабандистам "сломают руки — фигурально выражаясь".

"Мы обсудили вопрос контрабанды, есть подозрения о контрабанде четырех товаров — анаболики, сигареты, янтарь, алкоголь. Мы просим Национальный антикоррупционный центр, Службу информации и безопасности, а также сотрудников Генеральной прокуратуры создать совместные комиссии, чтобы расследовать эти ситуации", - заявил Додон журналистам после заседания Высшего совета безопасности.

По его словам, все схемы контрабанды будут разрушены; он уверен, что правоохранительные органы больше не смогут молчать о подобных правонарушениях.

"Наша цель состоит в том, чтобы все деньги попадали в бюджет. Если мы узнаем, что кто-то занимается контрабандой, то сломаем руки — фигурально выражаясь", - подчеркнул президент.