Джордж Мартин считает, что "Чернобыль" получит все награды

Джордж Мартин сообщил в посте, что посмотрел сериал от канала HBO и назвал его "страшным, захватывающим и душераздирающим" зрелищем.

"Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости", - считает писатель.