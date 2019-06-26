Джордж Мартин считает, что "Чернобыль" получит все награды

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Автор серии книг "Песнь льда и пламени", ставших основой сюжета "Игры престолов", высоко оценил сериал "Чернобыль" в своем Twitter.
Джордж Мартин сообщил в посте, что посмотрел сериал от канала HBO и назвал его "страшным, захватывающим и душераздирающим" зрелищем.
"Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости", - считает писатель.
Джордж Мартин особо отметил " потрясающую игру талантливого Джарреда Харриса", исполнившего роль профессора Легасова.
Binge-watched @HBO's CHERNOBYL. Terrifying, exciting, heartbreaking. If this one does not win a truckload of Emmys, there is no justice in Hollywood. And special shout out to the talented @JaredHarris for his amazing performance ... pic.twitter.com/07hxV0loj9— George RR Martin (@GRRMspeaking) 25 июня 2019 г.
Церемония вручения телевизионных наград "Эмми" пройдет 27 июля в Лос-Анджелесе.
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