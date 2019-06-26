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РИА Новости
Культура

Джордж Мартин считает, что "Чернобыль" получит все награды

Вчера, 13:12
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© AP Photo / Charles SykesПисатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
Писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Автор серии книг "Песнь льда и пламени", ставших основой сюжета "Игры престолов", высоко оценил сериал "Чернобыль" в своем Twitter.
Джордж Мартин сообщил в посте, что посмотрел сериал от канала HBO и назвал его "страшным, захватывающим и душераздирающим" зрелищем.
"Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости", - считает писатель.
Джордж Мартин особо отметил " потрясающую игру талантливого Джарреда Харриса", исполнившего роль профессора Легасова.
Церемония вручения телевизионных наград "Эмми" пройдет 27 июля в Лос-Анджелесе.
Джордж Р. Р. Мартин и актерский состав Игры престолов (премия в категории Лучший драматический сериал) на 70-й церемонии вручения премии Эмми в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, Калифорния. 17 сентября 2018
13 декабря 2018, 06:24
Джордж Мартин рассказал о работе над финалом "Игры престолов"
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КультураКино и сериалыНовости культурыHBOЧернобыльДжордж МартинКиноЛос-АнджелесTwitter
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