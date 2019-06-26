Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике Украины

В состав Нацсовета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. "В частности, в совете будут работать руководители Transparency International Ukraine, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ", - сообщила пресс-служба президента.

В пресс-службе отметили, что представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией, официальный статус наблюдателей в совете получили впервые. "Так, наблюдателями в совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского союза на Украине и тому подобное", - говорится в сообщении.