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РИА Новости

Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике Украины

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, его возглавил заместитель руководителя офиса президента Руслан Рябошапка, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду.
В состав Нацсовета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. "В частности, в совете будут работать руководители Transparency International Ukraine, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ", - сообщила пресс-служба президента.
Возглавил совет заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
В пресс-службе отметили, что представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией, официальный статус наблюдателей в совете получили впервые. "Так, наблюдателями в совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского союза на Украине и тому подобное", - говорится в сообщении.
Глава совета Рябошапка анонсировал первое заседание обновленного состава совета "в ближайшее время".
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