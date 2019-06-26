Кузнецова предложила привлечь детей к оценке образовательных программ

"Я хотела предложить к рассмотрению или к профессиональной дискуссии тему участия детей в оценке качества образовательного процесса. Возможно, разработать специальные анкеты, подходы вместе со специалистами, с экспертами в области возрастной психологии и иными специалистами, которые помогли бы нам представить инструмент, который бы помог дать обратную связь именно со стороны детей и детского коллектива в оценке образовательного процесса, образовательного учреждения", - сказала Кузнецова в среду на Межрегиональной конференции по оценке качества образования в Рособрнадзоре.