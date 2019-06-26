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РИА Новости

Кузнецова предложила привлечь детей к оценке образовательных программ

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила привлечь детей в оценке качества образовательного процесса.
"Я хотела предложить к рассмотрению или к профессиональной дискуссии тему участия детей в оценке качества образовательного процесса. Возможно, разработать специальные анкеты, подходы вместе со специалистами, с экспертами в области возрастной психологии и иными специалистами, которые помогли бы нам представить инструмент, который бы помог дать обратную связь именно со стороны детей и детского коллектива в оценке образовательного процесса, образовательного учреждения", - сказала Кузнецова в среду на Межрегиональной конференции по оценке качества образования в Рособрнадзоре.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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