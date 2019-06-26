В Белоруссии проводят проверку по факту гибели экс-гитариста "Песняров"

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белорусские следователи проводят доследственную проверку по факту смерти белорусского музыканта Аркадия Ивановского, который был гитаристом в известном ансамбле Владимира Мулявина "Песняры", сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Ранее из сообщения поклонников группы "Песняры" на их сайте стало известно о смерти Ивановского. Отмечалось, что он утонул. В августе музыканту исполнилось бы 60 лет. Прощание с ним состоится днем в среду в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.

"Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели Аркадия Ивановского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 24 июня в экстренные службы поступило сообщение от очевидца о том, что неизвестный мужчина купался в водохранилище "Дрозды", но спустя продолжительное время так и не вышел из воды, хотя его вещи находились на берегу. Прибывшими на место работниками ОСВОД был извлечен из воды 59-летний житель Минска без признаков жизни.

"Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены документы, ключи от автомобиля, на котором приехал погибший, и иные личные вещи. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что проверочные мероприятия продолжаются.