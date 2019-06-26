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РИА Новости

В Белоруссии проводят проверку по факту гибели экс-гитариста "Песняров"

Вчера, 12:33
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Белорусские следователи проводят доследственную проверку по факту смерти белорусского музыканта Аркадия Ивановского, который был гитаристом в известном ансамбле Владимира Мулявина "Песняры", сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Ранее из сообщения поклонников группы "Песняры" на их сайте стало известно о смерти Ивановского. Отмечалось, что он утонул. В августе музыканту исполнилось бы 60 лет. Прощание с ним состоится днем в среду в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.
"Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели Аркадия Ивановского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром 24 июня в экстренные службы поступило сообщение от очевидца о том, что неизвестный мужчина купался в водохранилище "Дрозды", но спустя продолжительное время так и не вышел из воды, хотя его вещи находились на берегу. Прибывшими на место работниками ОСВОД был извлечен из воды 59-летний житель Минска без признаков жизни.
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"Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены документы, ключи от автомобиля, на котором приехал погибший, и иные личные вещи. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что проверочные мероприятия продолжаются.
Ивановский был последним гитаристом "Песняров" до раскола ансамбля. В ансамбле "Песняры" Владимира Мулявина, который умер в 2003 году, Ивановский выступал с 1996 года. С 2004 года он преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства в минском Институте современных знаний, занимался джазовыми проектами, сотрудничал с другими музыкальными коллективами. По информации белорусского портала tut.by, Ивановский имел привычку по утрам ездить на автомобиле купаться. В сообщении портала говорится, что у музыканта "во время очередного заплыва не выдержало сердце".
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ПеснярыМинскБелоруссияПроисшествия
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