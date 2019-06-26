Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Умер белорусский музыкант, бывший гитарист группы "Песняры, Аркадий Ивановский, сообщается на сайте поклонников коллектива.
"Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист "Песняров" до распада (ансамбля - ред.) Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны", - говорится в сообщении администратора ресурса Олега Верещагина.
В августе музыканту исполнилось бы 60 лет. Прощание с ним состоится днем в среду в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.
В ансамбле "Песняры" Владимира Мулявина, который умер в 2003 году, Ивановский выступал с 1996 года.