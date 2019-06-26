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РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Саратове

Вчера, 12:24
19800
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ФСБ обнародовала видеозапись спецоперации против члена международной террористической организации "Исламское государство"*, готовившего теракт в Саратове.
Как сообщили в ведомстве, при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
На видео показано, как спецназовцы готовятся захватить боевика, за этим следуют кадры с лабораторией для синтезирования взрывчатых веществ, организованной в гараже.
Также показаны фрагменты сделанной самим преступником записи, на которой он произносит речь, похожую на клятву.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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