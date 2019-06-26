Более 300 кандидатов в депутаты подали документы в Мосгоризбирком

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 300 кандидатов в депутаты Мосгордумы подали документы в Мосгоризбирком, трое зарегистрированы, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что коммунист Павел Тарасов стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Теперь к нему присоединились также представители КПРФ Евгений Ступин и Дмитрий Сараев.

В понедельник Мосгоризбирком заверил списки кандидатов еще от четырех партий - "Справедливая Россия", "Народный альянс", "Аграрное возрождение России" и "Партия роста". Всего столичный избирком заверил кандидатов от 12 партий.