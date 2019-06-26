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РИА Новости

Более 300 кандидатов в депутаты подали документы в Мосгоризбирком

Вчера, 12:23
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 300 кандидатов в депутаты Мосгордумы подали документы в Мосгоризбирком, трое зарегистрированы, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Ранее сообщалось, что коммунист Павел Тарасов стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Теперь к нему присоединились также представители КПРФ Евгений Ступин и Дмитрий Сараев.
В понедельник Мосгоризбирком заверил списки кандидатов еще от четырех партий - "Справедливая Россия", "Народный альянс", "Аграрное возрождение России" и "Партия роста". Всего столичный избирком заверил кандидатов от 12 партий.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.
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Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены. Кто и зачем идет в Мосгордуму
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