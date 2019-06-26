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РИА Новости

В ДНР заявили о ранении местного жителя из-за обстрела силовиками Донецка

Вчера, 12:16
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Вчера в 20.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении поселка шахты "Трудовская" (окраина Донецка - ред.) с применением минометов калибром 82 миллиметра. В результате обстрела осколочные ранения... получила мирная жительница 1960 года рождения", - заявил представитель ведомства.
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В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что пострадавшая доставлена в городскую больницу с ранениями поясничного отдела, плечевого сустава и брюшной полости.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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