В ДНР заявили о ранении местного жителя из-за обстрела силовиками Донецка

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вчера в 20.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении поселка шахты "Трудовская" (окраина Донецка - ред.) с применением минометов калибром 82 миллиметра. В результате обстрела осколочные ранения... получила мирная жительница 1960 года рождения", - заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что пострадавшая доставлена в городскую больницу с ранениями поясничного отдела, плечевого сустава и брюшной полости.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.