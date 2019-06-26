Минобороны испытало элементы комплекса для подавления дронов "Сапсан"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 июн – РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) совместно с Минобороны успешно испытал элементы мобильного комплекса для подавления дронов "Сапсан", сообщил РИА Новости руководитель департамента - главный конструктор концерна "Автоматика" Сергей Ширяев.

"В 2018 году нашими разработками заинтересовалось Минобороны. За этот год мы создали несколько новых образцов. В частности, средство для дальнего радиоэлектронного подавления дронов. Комплекс лишает беспилотник возможности ориентироваться, передавать или получать информацию от оператора, теряется навигационная компонента. Этот комплекс называется "Луч", - сказал Ширяев в ходе форума "Армия-2019".

Собеседник агентства уточнил, что "Луч" входит в состав системы "Сапсан", который "дополняет широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы, созданных специалистами Ростеха для борьбы с беспилотниками". "На комплексе установлены средства оптико-электронной разведки, а также радиолокационная станция", - добавил Ширяев.

По его словам, локатор обнаруживает цель, выдает информацию оператору, средства оптико-электронной разведки на дальности свыше 5 км способны обнаружить и идентифицировать цель и по команде оператора включаются средства подавления. "При этом радиоподавление беспилотников в составе "Сапсана" осуществляет "Луч", - сказал Ширяев.

Он также сообщил, что "Сапсаном" заинтересовался Росатом для защиты от воздействия беспилотников на объекты критической инфраструктуры. "Испытания отдельных элементов комплекса проводились многократно с участием Минобороны, имеются соответствующие протоколы. Мы подтвердили все заявленные характеристики, успешную работу в различных географических и климатических условиях", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее в Ростехе сообщили, что компания уже готова предлагать "Сапсан" гражданским заказчикам, до начала поставок силовым структурам комплекс должен пройти испытания, которые запланированы на осень 2019 года.