Минобороны испытало элементы комплекса для подавления дронов "Сапсан"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 26 июн – РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) совместно с Минобороны успешно испытал элементы мобильного комплекса для подавления дронов "Сапсан", сообщил РИА Новости руководитель департамента - главный конструктор концерна "Автоматика" Сергей Ширяев.
"В 2018 году нашими разработками заинтересовалось Минобороны. За этот год мы создали несколько новых образцов. В частности, средство для дальнего радиоэлектронного подавления дронов. Комплекс лишает беспилотник возможности ориентироваться, передавать или получать информацию от оператора, теряется навигационная компонента. Этот комплекс называется "Луч", - сказал Ширяев в ходе форума "Армия-2019".
Собеседник агентства уточнил, что "Луч" входит в состав системы "Сапсан", который "дополняет широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы, созданных специалистами Ростеха для борьбы с беспилотниками". "На комплексе установлены средства оптико-электронной разведки, а также радиолокационная станция", - добавил Ширяев.
По его словам, локатор обнаруживает цель, выдает информацию оператору, средства оптико-электронной разведки на дальности свыше 5 км способны обнаружить и идентифицировать цель и по команде оператора включаются средства подавления. "При этом радиоподавление беспилотников в составе "Сапсана" осуществляет "Луч", - сказал Ширяев.
Он также сообщил, что "Сапсаном" заинтересовался Росатом для защиты от воздействия беспилотников на объекты критической инфраструктуры. "Испытания отдельных элементов комплекса проводились многократно с участием Минобороны, имеются соответствующие протоколы. Мы подтвердили все заявленные характеристики, успешную работу в различных географических и климатических условиях", - резюмировал собеседник агентства.
Ранее в Ростехе сообщили, что компания уже готова предлагать "Сапсан" гражданским заказчикам, до начала поставок силовым структурам комплекс должен пройти испытания, которые запланированы на осень 2019 года.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".