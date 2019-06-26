Для участия в выборах глав регионов уже выдвинулись 136 кандидатов

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 136 кандидатов, сообщили на заседании ЦИК РФ.

По данным ЦИК, в некоторых субъектах этап выдвижения кандидатов для участия в выборах высших должностных лиц региона уже завершился - это Республика Алтай, Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Позже других этап выдвижения должен завершиться в Курской и Липецкой областях, следует из материалов ЦИК.

"Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 136 кандидатов. Из них 37 кандидатов в порядке самовыдвижения, 99 кандидатов выдвинуты от 28 политических партий", - заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

В ЦИК сообщили, что наиболее активное участие политических партий в выдвижении кандидатов на пост губернатора отмечено в Санкт-Петербурге, где кандидатов выдвинули 17 партий.