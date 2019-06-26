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РИА Новости

Для участия в выборах глав регионов уже выдвинулись 136 кандидатов

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники заседания ЦИК РФ
Участники заседания ЦИК РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники заседания ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 136 кандидатов, сообщили на заседании ЦИК РФ.
По данным ЦИК, в некоторых субъектах этап выдвижения кандидатов для участия в выборах высших должностных лиц региона уже завершился - это Республика Алтай, Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Позже других этап выдвижения должен завершиться в Курской и Липецкой областях, следует из материалов ЦИК.
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"Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 136 кандидатов. Из них 37 кандидатов в порядке самовыдвижения, 99 кандидатов выдвинуты от 28 политических партий", - заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
В ЦИК сообщили, что наиболее активное участие политических партий в выдвижении кандидатов на пост губернатора отмечено в Санкт-Петербурге, где кандидатов выдвинули 17 партий.
На заседании также было отмечено, что из 16 действующих высших должностных лиц или исполняющих их обязанности выдвинулись 15 кандидатов, кроме губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.
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Николай БулаевРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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