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РИА Новости

С 2021 года россияне смогут пользоваться цифровыми полисами ОМС

Вчера, 11:43
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© Фото предоставлено АО "Гознак"Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
© Фото предоставлено АО "Гознак"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россияне с 2021 года смогут пользоваться цифровыми полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), которые будут сохранены на смартфоне в электронном виде, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
"Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфон в виде электронного образца документа. Переход на такую форму документа позволит, в частности, оформлять полис новорожденным детям, не выходя из роддома. Уже в начале 2021 года россияне смогут пользоваться цифровым страховым полисом", – сказала председатель ФОМС Наталья Стадченко, слова которой приводятся в сообщении.
Переход к цифровому полису будет проходить в несколько этапов. Часть из них уже пройдена – так заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Следующий шаг на пути к цифровому полису – временное свидетельство в электронной форме, уточнили в пресс-службе.
"Промежуточная фаза с временными свидетельствами в электронной форме нам нужна, чтобы отладить рабочие процессы и взаимодействие ведомств. К концу 2019 года мы планируем запустить в обращение временное свидетельство во всех субъектах РФ", - отметила Стадченко.
Переход на цифровой полис позволит сэкономить время гражданам и организациям, вовлеченным в оказание услуг обязательного медицинского страхования. При этом бумажные полисы также останутся, у россиян будет возможность выбора, пояснили в пресс-службе.
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