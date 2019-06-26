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РИА Новости

Лидер фракции ЛДПР парламента Петербурга сложил полномочия депутата

Вчера, 11:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов объявил о сложении депутатских полномочий.
"В мой адрес поступило заявление Капитанова Олега Александровича о сложении депутатских полномочий с 26 июня. На основании данного заявления объявляю о прекращении полномочий депутата", - сообщил в ходе заседания городского парламента его спикер Вячеслав Макаров.
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Он также добавил, что "это исторический момент".
Капитанов в свою очередь сказал, что рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с депутатами, и покинул зал заседания.
В начале июня Капитанова выдвинуло кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга региональное отделение партии ЛДПР. В начале текущей недели врио главы Петербурга Александр Беглов предложил Капитанову возглавить городской комитет по межнациональным отношениям.
Ранее сообщалось, что документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали в горизбирком 26 человек, в их числе был Капитанов, выдвинутый ЛДПР. Беглов идет на выборы как самовыдвиженец.
Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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ЛДПРСанкт-ПетербургПолитика
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