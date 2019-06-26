Слуцкий не набрал достаточно голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подтвердила, что российский парламентарий Леонид Слуцкий не набрал необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.

В понедельник Слуцкий был выдвинут на эту должность, но парламентарии не согласились с выдвижением и устроили тайное голосование.

Открывая работу сессии, Паскье указала, что по итогам голосования Слуцкий не набрал нужное количество голосов. Российский парламентарий набрал 101 голос при необходимых 159.