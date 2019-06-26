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РИА Новости

Слуцкий не набрал достаточно голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подтвердила, что российский парламентарий Леонид Слуцкий не набрал необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
В понедельник Слуцкий был выдвинут на эту должность, но парламентарии не согласились с выдвижением и устроили тайное голосование.
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Вчера, 08:35
Серьезный символический шаг. О чем говорит голосование в ПАСЕ по России Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов оценил расстановку сил в Парламентской ассамблее.
Открывая работу сессии, Паскье указала, что по итогам голосования Слуцкий не набрал нужное количество голосов. Российский парламентарий набрал 101 голос при необходимых 159.
Ранее источник в организации сообщил РИА Новости, что ПАСЕ может устроить второй тур по выборам Слуцкого на пост вице-спикера. Во втором туре для победы нужно простое большинство.
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Возвращение России в ПАСЕЛеонид СлуцкийЛилиан Мори ПаскьеСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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