Слуцкий не набрал достаточно голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подтвердила, что российский парламентарий Леонид Слуцкий не набрал необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
В понедельник Слуцкий был выдвинут на эту должность, но парламентарии не согласились с выдвижением и устроили тайное голосование.
Открывая работу сессии, Паскье указала, что по итогам голосования Слуцкий не набрал нужное количество голосов. Российский парламентарий набрал 101 голос при необходимых 159.
Ранее источник в организации сообщил РИА Новости, что ПАСЕ может устроить второй тур по выборам Слуцкого на пост вице-спикера. Во втором туре для победы нужно простое большинство.