Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 27 человек

Скульпуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост. Архивное фото

Скульпуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга к настоящему времени подали в горизбирком 27 человек, следует из материалов избирательной комиссии.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга губернатора Санкт-Петербурга, приняла документы о выдвижении у Крюковской Елены Анатольевны… Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сообщает горизбирком в среду в своем аккаунте в Twitter

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Крюковской Елены Анатольевны pic.twitter.com/phN9m54XPb — СПбИК (@spbik) 26 июня 2019 г.

Также 22 июня горизбирком принял документы у Алексея Шагала (выдвинут в порядке самовыдвижения).

Ранее сообщалось, что горизбирком принял документы у самовыдвиженца Владимира Кузнецова, самовыдвиженца Татьяны Куган, также документы подали самовыдвиженцы Анатолий Обросков, Александр Головко и Владислав Бузаров. От регионального отделения Партии социальных реформ документы представил Александр Чухлебов, от регионального отделения "Яблока" - депутат городского парламента Борис Вишневский, от политической партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт" – Василий Соловьев, от политической партии "Национальный курс" - Алексей Степанов. Также документы в горизбирком направил экс-глава Камчатского края Михаил Машковцев, кандидатуру которого выдвинула партия "Коммунисты России".

Врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец) стал первым кандидатом, подавшим 1 июня документы о выдвижении в горизбирком. Также 1 июня подали документы самовыдвиженец Игорь Михайлов, Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Владимир Григорьев ("Гражданская сила").

На следующий день, 2 июня, документы подали Олег Капитанов (ЛДПР), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Андрей Петров ("Родина"), Владимир Козыро (Демократическая партия России), Николай Заборовский (Партия прогресса), Любовь Посняченко (Коммунистическая партия социальной справедливости). Затем документы подали Виктор Перов от Партии социальной защиты и самовыдвиженец Павел Рассудов.