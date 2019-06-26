Губернатор Ленобласти считает необходимым поощрять за безаварийную езду

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Увеличение скидок для водителей за безаварийную езду при заключении договоров автострахования станет стимулом для соблюдения правил дорожного движения, заявил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Семинар-совещание членов Государственного совета Российской Федерации "О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения" проходит 24-25 июня в Солнечногорске. Заседание Государственного совета состоится 26 июня в Большом Кремлевском дворце под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны дать стимулы гражданам соблюдать правила дорожного движения. Мы не должны просто говорить "соблюдайте правила, это хорошо", мы должны дать "морковку", я так это называю. Гражданин должен понимать, что соблюдая правила дорожного движения из года в год, он получает бонусы. Это значит изменить систему уплаты страховых взносов за автомобили",- сказал Дрозденко журналистам.

По его словам, если гражданин в течение двух-четырех лет соблюдает правила дорожного движения и не допускает нарушений, ему нужно давать скидку при заключении договора обязательного и добровольного страхования. Дрозденко добавил, что в некоторых странах Европы такая скидка достигает 25%.

"Мы предлагаем в КАСКО и ОСАГО сделать коэффициенты более серьезными", - подчеркнул он. Дрозденко считает, что водители, которые регулярно нарушают правила, должны, наоборот, больше платить страховым компаниям.