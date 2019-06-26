Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T11:23Z
https://ria.ru/20190626/1555922603.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_eea729309fccbf751191fb9b3bb679c6.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Губернатор Ленобласти считает необходимым поощрять за безаварийную езду

Вчера, 11:23
56
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Увеличение скидок для водителей за безаварийную езду при заключении договоров автострахования станет стимулом для соблюдения правил дорожного движения, заявил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Семинар-совещание членов Государственного совета Российской Федерации "О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения" проходит 24-25 июня в Солнечногорске. Заседание Государственного совета состоится 26 июня в Большом Кремлевском дворце под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Мы должны дать стимулы гражданам соблюдать правила дорожного движения. Мы не должны просто говорить "соблюдайте правила, это хорошо", мы должны дать "морковку", я так это называю. Гражданин должен понимать, что соблюдая правила дорожного движения из года в год, он получает бонусы. Это значит изменить систему уплаты страховых взносов за автомобили",- сказал Дрозденко журналистам.
По его словам, если гражданин в течение двух-четырех лет соблюдает правила дорожного движения и не допускает нарушений, ему нужно давать скидку при заключении договора обязательного и добровольного страхования. Дрозденко добавил, что в некоторых странах Европы такая скидка достигает 25%.
19 июня, 11:14
Власти Ленобласти проверят воздействие промпредприятий на экологию Волхова
"Мы предлагаем в КАСКО и ОСАГО сделать коэффициенты более серьезными", - подчеркнул он. Дрозденко считает, что водители, которые регулярно нарушают правила, должны, наоборот, больше платить страховым компаниям.
"За счет чего покроют эту скидку страховые компании? Тем водителям, которые нарушают правила, нужно в зависимости от тяжести нарушений увеличивать выплату страховым. Потому что тот, кто нарушает правила, заведомо уже опасен, и он должен больше платить страховой взнос. Это самая лучшая форма материального стимулирования соблюдать правила дорожного движения"- сказал он.
000000
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
"Не нужно прятать камеры": Госсовет обсудил безопасность на дорогах
РИА
Новости
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти предложил совершенствовать программу обучения детей ПДД
Аэрофлот в дни празднования Дня Победы бесплатно перевез 6,5 тыс ветеранов
Водительское удостоверение
Глава Ленинградской области предложил лишать прав за превышение скорости
Лента
новостей
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк поддержит малый и средний бизнес в сфере гособоронзаказа
Сыр
В Подмосковье в августе пройдет фестиваль сыра
Города России. Архангельск
Объемы дорожных фондов муниципалитетов Поморья увеличатся вдвое
Иваново
В Ивановской области принята программа развития детского здравоохранения
Выступление оркестра Центрального пограничного ансамбля ФСБ России в парке Измайловский
Центральный пограничный ансамбль ФСБ выступил в парке "Измайловский"
Объем введенного в эксплуатацию жилья на Кубани увеличился почти на 25%
Генеральный директор компании ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер
Гендиректор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер избран в совет ОЛА
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ: более трети военных пенсионеров хотели бы открыть бизнес
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
Водители не оплачивают треть выписанных штрафов, заявил Колькольцев
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ в сентябре представит программу профориентации военных пенсионеров
Вид на Тамбов
На Тамбовщине пройдет финал всероссийского конкурса СМИ "Патриот России"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Роберт Дауни-младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
11:57Ереван заключил контракты на поставки вооружения на форуме "Армия-2019"
11:55В Сербии открыли памятную доску к 20-летию работы госпиталя МЧС
11:54В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
11:53Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
11:50Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
Лента новостейМолния