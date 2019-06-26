Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Переносить сроки ввода Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье в ближайшей перспективе не планируется, но такие риски есть, рассказал в интервью РИА Новости глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

При этом одной из главных проблем проекта глава "Автодора" называет изменения в законодательстве, которые произошли с момента проведения изысканий по ЦКАДу в 2008-2009 годах, что вызвало новые технические требования со стороны владельцев сетей, и именно они на сегодня являются критическими и с точки зрения денег, и с точки зрения сроков.

"За исключением магистральных газопроводов, мы в этом году все перенесем. С газопроводами вопросы, связанные с изменением техусловий, достаточно сложны. Мы перешли уже в режим ручного управления и по дням расписываем, когда и что мы будем делать, налаживаем связь с владельцами коммуникаций, но на сегодняшний день все на тоненькую идет, ходим по лезвию. Пока не могу сказать, что мы собираемся переносить сроки", - заявил Петушенко в ответ на вопрос, ждать ли ждать переноса сроков ввода всего ЦКАДа.

"Автодор" еще в прошлом году заявлял о переносе ввода четвертого пускового комплекса ЦКАД с 2019 года на декабрь 2020 года. Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон".

При этом глава "Автодора" заверил, что кроме IV участка ЦКАД, который подорожал на 2,6 миллиарда рублей, на других участках не будет ни копейки удорожания. "А здесь они вызваны возможностью построить объект только в 2021 году. Это как раз тот дефлятор, который сюда включается. При этом бюджет не затратит ни копейки, это затраты концессионера. Увеличения затрат по другим пусковым комплексам мы не ожидаем", - подчеркнул он.