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РИА Новости

Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Возможное размещение ракет США в Восточной Европе нельзя допустить, это представляет огромную опасность, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Крайне важно этого не допустить, этот шаг представляет огромную опасность", - заявила она при одобрении в Совете Федерации закона о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Матвиенко сообщила, что сенаторы будут проводить "информационную разъяснительную работу" со своими коллегами из зарубежных парламентов, объясняя им недопустимость размещения американских ракет в Восточной Европе.
"Необходимо вести такую работу с нашими коллегами по противодействию возможному размещению ядерных ракет на европейском континенте", - подчеркнула спикер.
Она обратилась к замглавы МИД Сергею Рябкову с предложением продумать аналогичные шаги и на дипломатическом уровне.
Посол России в США Анатолий Антонов
5 марта, 00:25
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвропаСШАБезопасностьВ мире
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