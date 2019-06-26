Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Возможное размещение ракет США в Восточной Европе нельзя допустить, это представляет огромную опасность, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Крайне важно этого не допустить, этот шаг представляет огромную опасность", - заявила она при одобрении в Совете Федерации закона о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Матвиенко сообщила, что сенаторы будут проводить "информационную разъяснительную работу" со своими коллегами из зарубежных парламентов, объясняя им недопустимость размещения американских ракет в Восточной Европе.
"Необходимо вести такую работу с нашими коллегами по противодействию возможному размещению ядерных ракет на европейском континенте", - подчеркнула спикер.
Она обратилась к замглавы МИД Сергею Рябкову с предложением продумать аналогичные шаги и на дипломатическом уровне.