Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Приоритетными для РФ партнёрами в международном молодёжном сотрудничестве являются страны СНГ и Китай, заявил глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

День молодёжи отмечается в России 27 июня. В преддверии национального праздника глава Росмолодежи рассказал в интервью РИА Новости об актуальной повестке российской молодёжной политики.

"Приоритетное направление на международном молодежном треке для нас - это работа с нашими друзьями и партнерами из стран СНГ... Другой абсолютный приоритет двусторонних взаимоотношений – это российско-китайские отношения", - сказал Бугаев.

Глава Росмолодежи уточнил, что в рамках взаимодействия со странами СНГ в этом году "уже проведено и будет проведено достаточно много совместных двусторонних молодежных мероприятий и обменов". Так, он отметил развитие отношений в рамках проведения российско-киргизских и российско-казахских молодежных мероприятий.

"Отдельная тематика", по словам Бугаева, это взаимодействие с молодежными организациями из Белоруссии. Так, он рассказал, что в июле запланировано участие ста молодых делегатов в молодежном дне IV Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. В сентябре 2019 года запланировано аналогичное мероприятие с Узбекистаном, а в ноябре ожидаются "насыщенные дискуссии" с молодежью Казахстана в Омске.