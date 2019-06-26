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РИА Новости

Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества

Вчера, 11:08
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© Фото : Росмолодежь Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
© Фото : Росмолодежь
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Приоритетными для РФ партнёрами в международном молодёжном сотрудничестве являются страны СНГ и Китай, заявил глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев.
День молодёжи отмечается в России 27 июня. В преддверии национального праздника глава Росмолодежи рассказал в интервью РИА Новости об актуальной повестке российской молодёжной политики.
"Приоритетное направление на международном молодежном треке для нас - это работа с нашими друзьями и партнерами из стран СНГ... Другой абсолютный приоритет двусторонних взаимоотношений – это российско-китайские отношения", - сказал Бугаев.
Глава Росмолодежи уточнил, что в рамках взаимодействия со странами СНГ в этом году "уже проведено и будет проведено достаточно много совместных двусторонних молодежных мероприятий и обменов". Так, он отметил развитие отношений в рамках проведения российско-киргизских и российско-казахских молодежных мероприятий.
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"Отдельная тематика", по словам Бугаева, это взаимодействие с молодежными организациями из Белоруссии. Так, он рассказал, что в июле запланировано участие ста молодых делегатов в молодежном дне IV Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. В сентябре 2019 года запланировано аналогичное мероприятие с Узбекистаном, а в ноябре ожидаются "насыщенные дискуссии" с молодежью Казахстана в Омске.
Говоря о важности взаимодействия с молодёжными организациями Китая, Бугаев отметил, что активно осуществляются обмены делегациями в формате "сто на сто молодых лидеров". Также развивается система российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов.
Читайте полный текст интервью с Александром Бугаевым >>
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