Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации назначил в среду на заседании нового заместителя генпрокурора РФ, им стал начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Дмитрий Демешин.

Ранее о том, что кандидатура Демешина внесена в Совфед для утверждения на пост замгенпрокурора, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Замгенпрокурора Юрий Пономарев сообщил ранее в Совфеде, что Демешин имеет стаж работы в органах прокуратуры более 20 лет. По оценке Пономарева, он высокопрофессионален и способен на должном уровне организовать работу органов прокуратуры.