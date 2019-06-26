В Курске уволят полицейского, устроившего стрельбу из-за игравших детей

БРЯНСК, 26 июн – РИА Новости. Сотрудник полиции, стрелявший в воздух во дворе дома в Курске из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, будет уволен из полиции по отрицательным мотивам, сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в субботу примерно в 21.00 мск у дома №3 по улице Ламоновской города Курска. По данным следствия, мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух.

"По решению начальника УМВД России по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева, фигурант уголовного дела будет уволен из полиции по отрицательным мотивам. В ведомстве подобные действия расцениваются как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство со слов Косарева, этот сотрудник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог адекватно себя вести.

Следственные органы проводят проверку по данному факту. В случае доказательства вины мужчины он понесет установленную законом ответственность.