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РИА Новости

В Курске уволят полицейского, устроившего стрельбу из-за игравших детей

10:42
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БРЯНСК, 26 июн – РИА Новости. Сотрудник полиции, стрелявший в воздух во дворе дома в Курске из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, будет уволен из полиции по отрицательным мотивам, сообщает УМВД региона.
Инцидент произошел в субботу примерно в 21.00 мск у дома №3 по улице Ламоновской города Курска. По данным следствия, мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух.
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"По решению начальника УМВД России по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева, фигурант уголовного дела будет уволен из полиции по отрицательным мотивам. В ведомстве подобные действия расцениваются как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство со слов Косарева, этот сотрудник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог адекватно себя вести.
Следственные органы проводят проверку по данному факту. В случае доказательства вины мужчины он понесет установленную законом ответственность.
Однако, как отмечает полиция, уже до принятия решения по уголовному делу в УМВД России по Курской области проходит процедура увольнения фигуранта за этот проступок.
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