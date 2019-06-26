Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

Сеть биткоина запустили 3 января 2009 года. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов, однако уже через несколько лет Нью-Йоркская фондовая биржа создала индекс биткоина, а Чикагская биржа запустила торги фьючерсами на него. Пик популярности биткоина пришелся на 2017 год, когда его стоимость поднималась до 20 тысяч долларов.