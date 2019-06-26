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РИА Новости

В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:22
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019
Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 15 нарушениях режима прекращения огня.
Жилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела
Вчера, 21:46
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка, заявили в ДНР
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сообщил представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 114 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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