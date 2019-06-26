В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019

Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 15 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сообщил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 114 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.