В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 15 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сообщил представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 114 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Под обстрелом оказались районы семи населенных пунктов республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.